أثار نجم فريق سبورتنج لشبونة البرتغالي، البرازيلي برونو تاباتا، في غضب جماهير النادي الأهلي من مجلس الإدارة برئاسة ماجد النفيعي لعدم حسم الصفقة في الميركاتو الشتوي.

انتقادات لإدارة الأهلي:

وارتبط اسم الراقي خلال الفترة الماضية بالتعاقد مع تاباتا، إلا أن حدوث خلافات بين وكيل اللاعب وناديه، تسببت في عدم إتمام الصفقة في الدقائق الأخيرة من فترة الانتقالات الشتوية.

وتعرضت إدارة النادي الأهلي لانتقادات قوية سواء من الجماهير أو النقاد الرياضيين، وطالب البعض بضرورة إصدار بيان رسمي لتوضيح الأمر، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

سبب عدم انضمام تاباتا للأهلي:

وعلق وكيل اللاعبين جاسم السويدي على عدم انتقال تاباتا للأهلي قائلًا: “خلاف بشأن مبالغ سابقة بين اللاعب وسبورتنج لشبونة تسبب في تأخير التوقيع .. النادي البرتغالي طلب بيع اللاعب ورفض إعارته، الأهلي لم يخطئ في أي إجراء”.

وقال مدير الاحتراف في الأهلي، ماجد العامري لبرنامج “أكشن مع وليد”: “تأخرنا في التفاوض بسبب شهادة الكفاءة وعندما ظهرت البوادر بدأنا بالتفاوض.. سبورتنج طلب تأجيل الانتقال ثم زادوا المبلغ لـ 6 مليون يورو فوافقنا وتفاجأنا بوجود خلاف على مستحقات سابقة”.