نجا فريق بايرن ميونخ الألماني من الخسارة أمام سالزبورغ النمساوي بالتعادل بهدف لكل فريق، في ذهاب دور ثمن النهائي لـ بطولة دوري أبطال أوروبا.

ملخص مباراة بايرن ميونخ ضد سالزبورغ:

وكان الفريق النمساوي المبادر بالتسجيل عبر لاعبه جونيور أدامو في الدقيقة الـ21 من الشوط الأول.

وانتهى الشوط الأول بتقدم سالزبورغ بهدف دون مقابل.

وفي الشوط الثاني، ظل فريق البايرن يُقاتل حتى تمكن الفرنسي كينجسلي كومان من إحراز هدف التعادل للبايرن في الدقيقة الـ92 بعد تمريرة متقنة من الألماني توماس مولر.

موعد مباراة العودة:

وستكون مباراة العودة يوم 8 مارس على ملعب “أليانز آرينا” معقل البايرن في مدينة ميونخ الألمانية، حيث يحتاج بايرن ميونخ للتعادل السلبي أو الفوز بأي فارق من الأهداف للتأهل لدور الثمانية.