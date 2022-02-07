تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لأحد الكاميرونيين وهو يعرض زجاجة الحارس أبو جبل حارس مرمى منتخب مصر، الذي تألق مع منتخب بلاده في التصدي لركلات الترجيح خلال بطولة كأس أمم إفريقيا التي أُقيمت مؤخرًا في الكاميرون.

طريقة التحضير تُبهر المشجع الكاميروني

وعلق المشجع الكاميروني على زجاجة مياه الحارس المصري قائلًا: ” كيف كان يتصدى، زجاجته أخبرته بكل شيء، يا له من شيء رائع”.

سر تألق الحارس أبو جبل في ركلات الترجيح

وكانت تقارير كشفت أن محلل الأداء في المنتخب المصري كان يتابع طريقة تنفيذ لاعبي الخصم لركلات الجزاء ثم يدونها في ورقة ويمنحها للحارس المصري أبو جبل ليضعها في زجاجة المياه الخاصة به ويستعين بها عند التصدي لركلات الترجيح.

وفعل أبو جبل الأمر ذاته، في مباراة منتخبي مصر والكاميرون في دور نصف النهائي حيث تألق بفضل تلك الورقة وتصدى لركلتي ترجيح في لقاء الكاميرون.

وعلق فهد الهريفي نجم النصر السابق على هذا الأمر قائلًا عبر حسابه في “تويتر” : “زجاجة مياه للعملاق أبو جبل، دليل على تحضير وحرص ومتابعة طريقة كل لاعب في تنفيذ ضربات الجزاء، ليس غريب هذا الابتكار لأن مدربه الحارس العظيم عصام الحضري، ويبقى التوفيق من عند الله.

وكان الحارس أبو جبل تصدى لركلة ترجيح من منتخب السنغال واهتزت شباكه بـ 4 ركلات ليفوز منتخب السنغال على منتخب مصر بركلات الترجيح بنتيجة 4-2 ويُتوج بلقب أمم إفريقيا للمرة الأولى في تاريخه