غادر لاعبو الفريق الكروي الأول في الهلال، إلى الإمارات مساء اليوم وذلك استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية التي بدأت من اليوم وتستمر حتى 12 فبراير الجاري.

ونشر الحساب الرسمي لـ زعيم آسيا عبر “تويتر” صورًا لمغادرة اللاعبين مع فهد بن نافل رئيس النادي.

موعد أول مباراة لـ الهلال بكأس العالم للأندية

وسيواجه الأزرق، الفائز من مباراة بيري بطل تاهيتي والجزيرة الإماراتي يوم الأحد المقبل في دور الثمانية من بطولة كأس العالم للأندية.

وتُعد مشاركة 2021، هي المشاركة الثانية لزعيم آسيا في مونديال الأندية بعد نسخة 2019، حيث شارك قبل سنتين في نسخة قطر 2019، واحتل فيها المركز الرابع بعد أن خسر المركز الثالث أمام فريق مونتيري المكسيكي.

صفقات قوية لـ الزعيم في يناير

وقبل خوض مونديال الأندية، نجح زعيم آسيا في التعاقد مع البرازيلي ميشيل ديلجادو قادمًا من فلامنجو البرازيلي والنيجيري أوديون إيجالو بجانب ضم سعود عبدالحميد من الاتحاد، عبدالرحمن العبيد من النصر، محمد العويس من الأهلي، عبدالإله المالكي من الاتحاد.