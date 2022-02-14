حسمت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، الجدل الذي أُثير مؤخرًا بشأن تعطل تقنية الـVAR خلال مباراة الاتحاد والنصر.

لجنة الحكام تنفي تعطل الـVAR:

وذكر حساب الإعلام والاتصال الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قبل قليل: “تؤكد لجنة الحكام عدم صحة الأخبار المتداولة عن تعطل تقنية VAR في مباراة الاتحاد والنصر“.

وتابع: “وتلفت لجنة الحكام أنه من حق أي نادٍ التواصل معها للتأكد من عمل التقنية والاستماع للتسجيلات لاحقًا في مقر اللجنة، مع التأكيد على أنه في حال حدوث أي عطل فإنه يتم إخطار الناديين مباشرة”.

حكم مباراة الاتحاد والنصر يُثير الجدل:

ولعب الاتحاد والنصر على ملعب الجوهرة المشعة في الجولة الـ20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وانتهت المباراة بفوز العميد بثلاثة أهداف دون رد، وشهدت طرد نجم العالمي أندرسون تاليسكا.

وتعرض حكم مباراة الاتحاد والنصر، الإسباني جيسوس مانزانو، لانتقادات قوية بسبب مستواه في المواجهة، وسط تأكيدات بأن تقنية الـVAR لم تكن تعمل، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).