التقى محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة الأستاذ إحسان بافقيه كلًا من معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير في مقر الأمانة، والرئيس التنفيذي لشركة أرامكو المهندس أمين الناصر بمقر الشركة في الظهران، إضافةً إلى رئيس غرفة الشرقية الأستاذ بدر الرزيزاء.

تم ذلك بحضور عدد من رجال الأعمال والعقار في المنطقة، بهدف تعزيز التواصل مع شركاء الهيئة، وبحث سبل التعاون فيما يحقق الأهداف الإستراتيجية المشتركة، وتعظيم فاعليّة منظومة عقارات الدولة وتحقيق تنمية مستدامة.

عرض الأهداف الاستراتيجية

وتم تقديم عرض عن الأهداف الإستراتيجية للهيئة والمبادرات المنبثقة منها، ودور الهيئة في سد الاحتياج الحكومي من عقارات الدولة بما يسهم في خفض محفظة الاستئجار، ويرفع من كفاءتها التشغيلية والإنتاجية، إضافة إلى تحويل المخزون العقاري لفرص تنموية واقتصادية بالشراكة مع القطاع الخاص، ومن جانب آخر قام معالي محافظ الهيئة بزيارة شملت عددًا من مواقع عقارات الدولة في المنطقة، لبحث خيارات الاستخدام الأمثل لها، وحمايتها ورفع كفاءتها الإنتاجية والاقتصادية.