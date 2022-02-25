كشف الإعلامي جابر القرني عن جوانب مهمة من دور الإعلام في معركة الخفجي لتحرير الكويت من الغزو العراقي الغاشم.
#وثائقي قصة الإعلام في معركة الخفجي و #تحرير_الكويت..
يرويها الإعلامي القدير جابر القرني@jabergarni1 #السعوديه_الكويت_تاريخ_راسخ pic.twitter.com/1AleGDZTpT
— وزارة الحرس الوطني (@sanggovsa) February 25, 2022
أهمية الإعلام الحربي
وقال القرني في مقطع فيديو بثته وزارة الحرس الوطني إن الإعلام الحربي يلعب دورًا مهمًا في نقل الصورة إلى المشاهد من ميدان المعارك معليًا قيمة المصورين الحربيين لأنهم يخاطرون بأنفسهم من أجل تقديم مشاهد واقعية من الميدان.
ولفت إلى أن الإعلام الحربي في المملكة تجلى بكفاءة في معركة تحرير الكويت مشيرًا إلى أن الإعلام كان يرافق الفرق والآليات العسكرية ويتجول في الخفجي لرصد العمليات.
وكشف عن لحظة دخول القوات يرافقها الإعلام الأمني إلى الكويت بعد تحريرها من العدوان العراقي وكيف استقبل الشعب الكويتي القوات المشتركة.
بطولة القوات السعودية في معركة الخفجي
يذكر أن قوات الحرس الوطني السعودي أظهرت كفاءة وسجلت بطولات عسكرية قادت إلى تحرير الكويت ودحر القوات العراقية الغازية بالرغم من أنه في بداية معركة التحرير، واجهت قوة الحرس الوطني نارًا كثيفًا من القوات العراقية من داخل الخفجي، بسبب تمركز قناصة عراقيين فوق برج المياه، فقرر لواء الملك عبدالعزيز تدمير البرج، واستمرت المعركة 72 ساعة، بعدنا طهرت المدينة من القوات العراقية.
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