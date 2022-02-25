كشف الإعلامي جابر القرني عن جوانب مهمة من دور الإعلام في معركة الخفجي لتحرير الكويت من الغزو العراقي الغاشم.

أهمية الإعلام الحربي

وقال القرني في مقطع فيديو بثته وزارة الحرس الوطني إن الإعلام الحربي يلعب دورًا مهمًا في نقل الصورة إلى المشاهد من ميدان المعارك معليًا قيمة المصورين الحربيين لأنهم يخاطرون بأنفسهم من أجل تقديم مشاهد واقعية من الميدان.

ولفت إلى أن الإعلام الحربي في المملكة تجلى بكفاءة في معركة تحرير الكويت مشيرًا إلى أن الإعلام كان يرافق الفرق والآليات العسكرية ويتجول في الخفجي لرصد العمليات.

وكشف عن لحظة دخول القوات يرافقها الإعلام الأمني إلى الكويت بعد تحريرها من العدوان العراقي وكيف استقبل الشعب الكويتي القوات المشتركة.

بطولة القوات السعودية في معركة الخفجي

يذكر أن قوات الحرس الوطني السعودي أظهرت كفاءة وسجلت بطولات عسكرية قادت إلى تحرير الكويت ودحر القوات العراقية الغازية بالرغم من أنه في بداية معركة التحرير، واجهت قوة الحرس الوطني نارًا كثيفًا من القوات العراقية من داخل الخفجي، بسبب تمركز قناصة عراقيين فوق برج المياه، فقرر لواء الملك عبدالعزيز تدمير البرج، واستمرت المعركة 72 ساعة، بعدنا طهرت المدينة من القوات العراقية.