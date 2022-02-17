وضع الفريق الكروي الأول بنادي ليفربول الإنجليزي، قدمًا في دور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا، وذلك بعد الفوز في ذهاب دور الـ16 على نادي إنتر ميلان الإيطالي بهدفين دون رد.

ملخص مباراة ليفربول وإنتر ميلان:

وبدأ الشوط الأول بأداء هجومي متوازن بين الفريقين، حيث أهدر الريدز عدة فرص عبر السنغالي ساديو ماني والإسباني تياجو ألكانتارا لإحراز الهدف الأول، بينما أهدر الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز فرصة إحراز الهدف الأول لإنتر ميلان.

وفي الشوط الثاني، سجل البوسني إدين دزيكو هدفًا لإنتر ميلان، ولكن تم إلغائه بسبب التسلل.

وبالدقيقة الـ76، تمكن البرازيلي روبيرتو فيرمينيو من إحراز الهدف الأول للريدز من ضربة رأسية متقنة.

محمد صلاح يسجل الثاني لـ الريدز:

ليفربول لم يستسلم، وتمكن المصري محمد صلاح من إحراز الهدف الثاني لـ الريدز في الدقيقة الـ84، ليقترب الفريق الإنجليزي من التأهل لدور الثمانية أوروبيًا.

وسوف تُقام مباراة العودة بين الإنتر والريدز في إنجلترا يوم الثلاثاء 8 مارس المقبل.

ونجح صلاح في تسجيل أول هدف له مع الريدز بعد عودته للفريق قادمًا من المشاركة مع منتخب مصر في بطولة كأس أمم إفريقيا، كما سجل في ثامن مباراة له على التوالي في الموسم الحالي ببطولة دوري أبطال أوروبا.

جدير بالذكر أن ليفربول سبق له التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا في ست مناسبات.