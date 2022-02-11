نجح الفريق الكروي الأول بنادي ليفربول، في الفوز على ضيفه ليستر سيتي بثنائية دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ24 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ملخص مباراة ليفربول ضد ليستر سيتي

الريدز كان بدأ المباراة مع وجود المصري محمد صلاح على مقاعد البدلاء، وذلك بعد عودته من المشاركة مع منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية.

الشوط الأول بدأ بضغط قوي من قبل فريق الريدز، حيث سجل البرتغالي ديوجو جوتا الهدف الأول للريدز في الدقيقة الـ33 بعد ارتداد الكرة من الدنماركي كاسبر شمايكل حارس مرمى فريق ليستر سيتي.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الريدز بهدف دون رد.

جمهور ليفربول يدعم محمد صلاح معنويًا

ومع بداية الشوط الثاني، قرر المدرب يورجن كلوب الدفع بـ محمد صلاح الذي تلقى تحية كبيرة من قبل جماهير ليفربول لرفع روحه المعنوية بعد خسارة منتخب مصر للقب كأس أمم إفريقيا في المباراة النهائية.

وأهدر صلاح فرصتين محققتين للتهديف تألق فيهما كاسبر شمايكل، ثم نجح جوتا في إضافة ثاني أهدافه وثاني أهداف الريدز في الدقيقة الـ87 بعد تمريرة متقنة من المدافع الكاميروني جويل ماتيب.

وأصبح رصيد الريدز بعد الفوز 51 نقطة في المركز الثاني، وبفارق 9 نقاط عن نادي مانشستر سيتي المتصدر، أما ليستر سيتي فتجمد رصيده عند 26 نقطة في المركز الثاني عشر.