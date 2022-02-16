يُعاني الفريق الكروي الأول بنادي الفتح من غيابات مؤثرة للفريق، وذلك قبل مواجهة نادي الحزم بعد غد الجمعة في الجولة الـ21 من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

غيابات الفتح عن مباراة الحزم:

وسيغيب عن صفوف النموذجي في مباراة الحزم كل من “المغربي مراد باتنا لتراكم البطاقات، البيروفي كريستيان كويفا وعمار الدحيم لحصولهما على البطاقات الحمراء في لقاء الأهلي بالجولة العشرين”.

كذلك سيغيب كل من نواف بوشل وفراس البريكان لمعاناة كل منهما من كدمة.

وسيلعب النموذجي مع الحزم بعد غد في تمام الرابعة عصرًا بتوقيت المملكة.

ترتيب الدوري السعودي قبل الجولة الـ21:

ويتواجد نادي الاتحاد في الصدارة برصيد 47 نقطة، الشباب ثانيًا برصيد 40 نقطة، النصر ثالثًا برصيد 38 نقطة.

الهلال رابعًا برصيد 31 نقطة، مع وجود 3 جولات له كمؤجلات لمشاركته حاليًّا في كأس العالم للأندية.

ضمك خامسًا برصيد 30 نقطة، أبها سادسًا برصيد 28 نقطة، الفيحاء سابعًا برصيد 26 نقطة، الرائد ثامنًا برصيد 25 نقطة.

الأهلي تاسعًا برصيد 24 نقطة، الطائي عاشرًا برصيد 22 نقطة، التعاون في المركز الحادي عشر برصيد 21 نقطة، الاتفاق والفيصلي في المركزين الـ12 والـ13 برصيد 20 نقطة لكل فريق.

الباطن في المركز الرابع عشر برصيد 19 نقطة، الفتح في المركز الخامس عشر “قبل الأخير” برصيد 18 نقطة، الحزم في المركز السادس عشر برصيد 14 نقطة.