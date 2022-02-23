تحيي الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي حفلًا غنائيًا على مسرح محمد عبده أرينا في منطقة بوليفارد رياض سيتي ضمن فعاليات موسم الرياض.

يوم 4 مارس … حفلة للفنانة ماجدة الرومي على مسرح محمد عبده أرينا في #بوليفارد_رياض_سيتي 😎

قريب بنعلن عن موعد التذاكر 🙏#موسم_الرياض pic.twitter.com/1HqoS6htcH

— TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) February 23, 2022

ماجدة الرومي في البوليفارد

وروّجت الصفحة الرسمية لموسم الرياض، لحفل الفنانة اللبنانية، على صفحتها الرسمية بتويتر ونشرت مقطع فيديو للحفل، وهو الحفل الأول لماجدة الرومي في مدينة الرياض، وعلّقت: “الفنانة ماجدة الرومي .. تلتقي بجمهورها في الرياض لأول مرة يوم 4 مارس بمسرح محمد عبده أرينا في بوليفارد رياض سيتي”، مشيرة إلى توفر التذاكر قريبًا.

من جانبه شارك المستشار بالديوان الملكي تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه الترويج للحفل، معلقًا على الفيديو في صفحته بتويتر: “يوم 4 مارس … حفلة للفنانة ماجدة الرومي على مسرح محمد عبده أرينا في بوليفارد رياض سيتي.. قريب بنعلن عن موعد التذاكر”.

احتفالات يوم التأسيس

وكان المستشار بالديوان الملكي، تركي آل الشيخ، أعلن في وقت سابق عن قيمة تذاكر دخول بوليفارد رياض سيتي خلال الأيام المقبلة، والتي تشهد انخفاضًا كبيرًا بمناسبة احتفالات يوم التأسيس.

وكتب آل الشيخ في تغريدة له على حسابه الرسمي بموقع تويتر مساء اليوم الاثنين: “من بكرة… دخول بوليفارد رياض سيتي بـ٥٥ ريالًا فقط بأيام الأسبوع والويك إند بمناسبة يوم التأسيس”.

منطقة البوليفارد

وتعد منطقة “بوليفارد رياض سيتي”، واحدةً من أهم الوجهات السياحية في موسم الرياض، وأكبر الفعاليات الترفيهية في المملكة، حيث تحتوي على أماكن ترفيهية عدة، ومتاجر للتسوق، ومراكز ألعاب وسينما ومطاعم ومقاهٍ، إضافةً إلى جلسات داخلية وخارجية ملائمة للعائلات والأفراد، محاطة بعروض مسرحية وأجواء موسيقية تتوافق مع ذائقة الزوار.