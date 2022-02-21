يبدو أن المدرب الروماني كوزمين كونترا المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد سيكون محظوظًا في حال انتهاء مباراة الاتحاد والتعاون في ربع نهائي كأس الملك بتأهل الاتحاد للدور نصف النهائي.

الفائز من الاتحاد والتعاون يواجه الباطن أو الفيحاء

وجعلت القرعة طريق نادي الاتحاد سهلًا في مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين، حيث سيواجه الفائز من مباراة الاتحاد ضد التعاون، الفائز من مباراة الباطن والفيحاء، عكس فرق الهلال والنصر والأهلي والشباب، الذي يعد طريقهم أصعب للوصول إلى نصف النهائي والنهائي في أغلى الكؤوس.

ورغم أن مباريات كأس الملك لا تعترف بالتاريخ، وقد يحدث فيها مفاجآت لكن على الورق، يُعد الاتحاد الأقرب للتأهل إلى دور الأربعة، ومواجهة إما الباطن أو الفيحاء.

تاريخ مواجهات الاتحاد في دور الثمانية

وفي مباراة التعاون، يخوض الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد مباراته رقم 13 في دور ربع النهائي لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وسبق للعميد قبل خوض مباراة الاتحاد والتعاون الفوز في 10 مباريات في هذا الدور بينما خسر مباراتين.

وخلال أول 4 مواسم من البطولة، تمكن العميد من تجاوز الاتفاق مرتين في دور الثمانية والحزم مرة والنصر مرة، ثم خسر أمام الهلال في موسم 2011/2012 ثم في موسم 2012/2013 فاز العميد على الهلال في بطولة الكأس وفي نفس الدور، وبموسم 2013/2014 تجاوز العميد فريق الرائد، ثم بموسم 2014/2015 أقصى العميد فريق القادسية.