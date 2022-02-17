انتهت، منذ قليل، مباراة الباطن ضد النصر في افتتاح منافسات جولة يوم التأسيس من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بفوز العالمي بنتيجة 4/3.

الباطن ضد النصر

وبدأت مباراة الباطن ضد النصر التي أُقيمت على ملعب الفريق السماوي بشكل سريع، حيث نجح العالمي في فض اشتباك التعادل السلبي بعد مرور 4 دقائق فقط، عن طريق فينسنت أبو بكر بعدما انفرد بالمرمى وهز الشباك.

وضغط العالمي بقوة، وطالب لاعبوه بالحصول على ركلة جزاء عند الدقيقة السابعة، إلا أن الحكم قرر استكمال اللعب بعد اللجوء إلى تقنية الفيديو، وكاد فابيو أبرو أن يسجل التعادل عند الدقيقة 15، ولكن مرت تسديدته بجوار القائم.

ومرت تسديدة أبو بكر بجوار القائم عند الدقيقة 20، قبل أن ينجح عبدالمجيد الصليهم في تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 24 من تسديدة من داخل منطقة الجزاء، قبل أن ينجح فابيو أبرو في هز شباك العالمي من ركلة جزاء عند الدقيقة 32.

واستمرت المحاولات لتسجيل هدف جديد من الفريقين، ولكن دون جدوى، لتنتهي أحداث الشوط الأول من مباراة الباطن ضد النصر بتقدم الأصفر بنتيجة 2/1.

العالمي يفوز بالوقت القاتل

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، استمر العالمي في ضغط قبل أن ينجح خالد الغنام في تسجيل الهدف الثالث عند الدقيقة 67، بعد مراوغته الحارس وتسديد الكرة بقوة، وارتطمت تسديدة أبو بكر بالقائم عند الدقيقة 72.

وتمكن فابيو أبرو من تقليص الفارق عند الدقيقة 79 من ركلة جزاء، قبل أن يسجل زكريا سامي التعادل في شباك الأصفر من تسديدة قوية عند الدقيقة 81، واشتعلت الدقائق المتبقية بحثًا عن هز الشباك مجددًا.

وحصل الأصفر على ركلة جزاء عند الدقيقة 90، سددها الأرجنتيني بيتي مارتينيز بنجاح، لتنتهي مباراة الباطن ضد النصر بتحقيق العالمي لفوز قاتل بأربعة أهداف مقابل ثلاثية.

ورفع العالمي رصيده إلى 41 نقطة، ليحتل المركز الثاني بشكل مؤقت في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما تجمد رصيد الباطن عند 19 نقطة في المركز الـ14.