أعرب النجم المالي موسى ماريغا عن فخره بالمستوى الذي ظهر عليه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في بطولة كأس العالم للأندية.

ماريغا يعرب عن فخره بالهلال

ونشر ماريغا صورًا من مباراة الهلال ضد تشيلسي عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، وقال: “فخور جدًا بفريقي، باقي مباراة على منصة التتويج إن شاء الله، خيرها في غيرها إن شاء الله، شكرًا لكم”.

وشارك ماريغا بشكل أساسي في مباراة الهلال ضد تشيلسي بالأمس، وظهر بشكل مميز، وشكل خطورة على مرمى البلوز، ولكنه لم ينجح في هز الشباك، لتنتهي المباراة بفوز الزعيم بصعوبة بالغة بهدف دون رد.

الهلال يسعى لحصد البرونزية

وسيواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال نظيره الأهلي المصري، في مباراة تحديد المركز الثالث ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية، يوم السبت المقبل عند الساعة الرابعة مساء بتوقيت السعودية.

وأصبح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال أمام فرصة لتحقيق إنجاز غير مسبوق في تاريخ مشاركات الأندية السعودية بمونديال الأندية، في حالة فوزه على الأهلي، حيث إنه سيكون أول فريق سعودي يحصل على المركز الثالث والميدالية البرونزية.