انتهت، منذ قليل، مباراة سبورتنج لشبونة ضد مانشستر سيتي ضمن منافسات ذهاب الدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا بفوز السيتيزنز بخماسية دون رد.

مانشستر سيتي يتقدم برباعية:

وبدأت مباراة سبورتنج لشبونة ضد مانشستر سيتي التي أُقيمت على ملعب “خوسيه الفالادي” بشكل سريع، ونجح الجزائري رياض محرز في فض اشتباك التعادل السلبي بعد مرور 7 دقائق فقط.

ومنح الهدف المبكر أفضلية للاعبي السيتيزنز، وتمكن برناردو سيلفا من تعزيز تقدم فريقه بهدف ثان عند الدقيقة 17، قبل أن ينجح فيل فودين في إحراز الهدف الثالث بعد تمريرة من رياض محرز عند الدقيقة 32.

وحاول الفريق البرتغالي العودة وتقليص الفارق، إلا أنه لم يشكل خطورة حقيقية على المرمى، قبل أن يحرز برناردو سيلفا الهدف الثاني له والرابع لفريقه بعد تمريرة من رحيم سترلينج عند الدقيقة 44، لينتهي الشوط الأول بتقدم مانشستر سيتي برباعية.

السيتي يواصل سيطرته:

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، نجح برناردو سليفا في هز الشباك مجددًا عند الدقيقة 50، ولكن الحكم ألغاه بعد اللجوء إلى تقنية الفيديو، قبل أن يمرر اللاعب ذاته كرة مميزة لرحيم سترلينج ليسجل الهدف الخامس عند الدقيقة 57.

واستمرت محاولات السيتيزنز وسط ضغط دفاعي قوي من لاعبي الفريق البرتغالي، ليسيطر الهدوء النسبي على أحداث اللقاء، لتنتهي مباراة سبورتنج لشبونة ضد مانشستر سيتي بفوز الفريق الإنجليزي بخماسية نظيفة.