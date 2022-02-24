عاد فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي من الأراضي الإسبانية بتعادل ثمين ضد نادي أتلتيكو مدريد، بهدف لكل فريق في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

ملخص مباراة مانشستر يونايتد والأتلتيكو:

البداية كانت بضغط هجومي من قبل نادي أتلتيكو مدريد حيث سجل البرتغالي جواو فليكس الهدف الأول لأتلتيكو مدريد من ضربة رأسية في الدقيقة السابعة.

ولم ينجح اليونايتد في إحراز هدف التعادل، لينتهي الشوط الأول بتقدم الأتلتيكو بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني، تراجع أتلتيكو مدريد للدفاع مما أعطى الفرصة لـ مان يونايتد للهجوم ليضيف هدف التعادل عبر اللاعب السويدي أنتوني إيلانجا في الدقيقة الثمانين.

موعد مباراة العودة:

ستقام مباراة العودة بين الفريقين يوم 15 مارس المقبل في ملعب أولد ترافورد في إنجلترا.

وجاءت تشكيلة أتلتيكو مدريد مكونة من: “أوبلاك، سافيتش، خيمينيز، رينالدو، لودي، فيرساليكو، هيكتور هيريرا، كوندوبيا، لورينتي، خواو فليكس، كوريا”.

أما تشكيل مانشستر يونايتد فجاء مكونًا من: “دي خيا، ، لينديلوف، ماجواير، بوجبا، رونالدو، راشفورد، فريد، برونو فيرنانديز،، رافائيل فاران، لوك شو، سانشو”.