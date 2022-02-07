قال خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق: إن كف الحياة الاجتماعية قائم على المأكل والمشرب والملبس والمسكن وإبهامها المناخ، لافتًا إلى أن أكلنا من بيئتنا وهي تمر وسمن وبُر، وهي عناصر قاعدة أكلاتنا.

كف الحياة الإجتماعية :

قائم على المأكل والمشرب والملبس والمسكن

وأبهامها المناخ

وأكلنا من بيئتنا (تمر وسمن وبُر)

وهي عناصر قاعدة أكلاتنا

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— د.خالد صالح الزعاق (@dralzaaq) February 7, 2022

كثرة السمن في عقرب الدسم:

وأضاف الزعاق، في مقطع فيديو على حسابه الرسمي بتويتر، أننا لا نأكل ولا نلبس ولا نشرب ولا نسكن إلا على المجريات المناخية، مشيرًا إلى أن الأكل ينقسم إلى قسمين أكل صيفي وأكل شتوي، فالصيف قائم على المشرب ويقول: “الصيف ضيعت اللبن”، أما الشتاء فقائم على مأكل السمن والبُر والتمر.

وأوضح خبير الأرصاد الجوية أنه في نهاية موسم الحميمين يكون هناك وفرة في البُر، وفي نهاية موسم سهيل يكون هناك وفرة بالتمر، وفي نهاية موسم العقارب يكون هناك وفرة بالسمن، ولذلك تسمى آخر نجمة في موسم العقارب بـعقرب الدسم.

وأشار خالد الزعاق إلى أن المملكة نمتلك أكبر مزارع النخيل في العالم، ونمتلك أكبر مساحات للزراعة المطرية في العالم، والعامة يسمونها بزراعة البعل، والبعل هو آلة المطر.