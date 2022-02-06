يترقب عشاق كرة القدم الإسبانية، اليوم، مباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد التي تُقام في قمة الجولة الـ23 من الدوري الإسباني.

قذيفة ميسي ضمنت آخر فوز لـ برشلونة ضد أتلتيكو مدريد

وما سيفقده برشلونة في مباراة اليوم، قذائف الأرجنتيني ليونيل ميسي نجمه السابق ولاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي الحالي، حيث كان آخر فوز لبرشلونة ضد الأتلتيكو تحقق في ديسمبر من 2019 بالجولة الـ15 بهدف سجله ميسي في الدقيقة الـ86.

برشلونة يعاني بعد رحيل ميسي

وبعد تلك المباراة لم يعرف برشلونة طعم الفوز على أتلتيكو مدريد في آخر خمس مواجهات، حيث خسر برشلونة في 3 مباريات وتعادل مرتين من بينها نصف نهائي كأس السوبر الإسباني العام قبل الماضي.

وكان لقاء الدور الأول من مباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد، انتهى بفوز أتلتيكو مدريد بهدفين دون رد سجلهما كل من الفرنسي توماس ليمار والأوروجوياني لويس سواريز، حيث تسببت تلك المباراة في إقالة المدرب الهولندي رونالد كومان من تدريب برشلونة، قبل التعاقد مع الإسباني تشافي.

ويواجه برشلونة، نادي أتلتيكو مدريد في السادسة والنصف مساءً بتوقيت المملكة ضمن مباريات الجولة الـ23 من الدوري الإسباني.

جدير بالذكر أن برشلونة كان ودع بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي من دور المجموعات ليتأهل إلى بطولة الدوري الأوروبي.

ويمر برشلونة بحالة فنية سيئة منذ بداية الموسم الحالي، حيث يحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإسباني، بينما يحتل نادي أتلتيكو مدريد المركز الرابع.