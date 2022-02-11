اختتمت جمعية بناء لرعاية الأيتام بالشرقية يوم أمس مبادرة تطوير القيادات الشابة للأيتام المستفيدين من خدماتها.

برنامج 7 أسابيع:

وشارك في البرنامج الذي استمر سبعة أسابيع 21 طالبًا وطالبة ويهدف إلى تعريف الطلاب على فن الخطابة والوقوف أمام الجمهور والمشاركة في نادي “التوستماسترز”.

واختتم البرنامج يوم أمس على مسرح غرفة الشرقية حيث كرم الفائزين بالمراكز السبعة الأولى بمبالغ مالية كما تم اعتماد جوائز نقدية أيضًا لبقية المشاركين نظير جهودهم.

مبادرات الجمعية:

وأوضح مدير عام الجمعية عبدالله الخالدي أن المبادرة تأتي ضمن مبادرات الجمعية الهادفة إلى تطوير الأبناء والبنات وصقل مواهبهم وتطوير قدراتهم وتمكينهم.

وأشار الخالدي إلى أن الجمعية قررت افتتاح نادي للتوستماسترز نظرًا لما للأهمية البالغة للخطابة على مستقبلهم، كما تقرر أيضًا تمكين الأيتام وأسرهم من المشاركة فيه وكذلك منسوبي ومنسوبات الجمعية.

يذكر أن المبادرة تضمنت عددًا من الورش مثل ورشة الكتابة والعرض وتضمنت محاورها كيفية اختيار الموضوع المناسب للخطبة وطريقة اختيار الجمل لتوصيل الفكرة للجمهور بشكل مناسب، وورشة عن لغة الجسد التي تناولت كيفية استخدام تعابير الجسد في الخطبة والتعرف على أجزاء الجسد المستخدمة أثناء التواصل وورشة الاستماع والإنصات والتي ناقشت أهمية الاستماع والإنصات والفرق بينهما وتحديد عوائق الإنصات الجيد وورشة نبرات الصوت وتضمنت التعرف على نوعية الصوت والتحكم في نبراته وورشة أبهر جمهورك التي تناولت تحديد النمط الأساسي والتعرف على سلم التعلم.