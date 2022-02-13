سيغيب اللاعبان محمد كنو والبرازيلي ماثيوس بيريرا عن مباراة الهلال والشباب الخميس المقبل في الجولة الـ21 من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان ثنائي نادي الهلال قد تعرضا للبطاقة الحمراء المباشرة والطرد في مباراة الأهلي المصري في مباراة تحديد صاحب المركز الثالث في بطولة كأس العالم للأندية.

التفسير القانوني لإيقاف محمد كنو وماثيوس بيريرا

وقال القانوني أحمد الأمير عبر حسابه في “تويتر” : ” كنو سيتم إيقافه مباراة واحدة وبيريرا مباراتين بسبب نيله بطاقة حمراء مباشرة واللعب بشكل عنيف، وذلك وفقًا للائحة التنظيمية لبطولة كأس العالم للأندية، وبالتالي الإيقاف سيكون مباراة واحدة لـ كنو لأن ضربه لم يكن عنيفًا ما لم تكن هناك عقوبة انضباطية”.

ويستعد الهلال لمواجهة الشباب على ملعب ” الملز” يوم الخميس المقبل في الجولة الـ21، حيث تُوجد 3 مؤجلات لنادي الهلال في بطولة دوري المحترفين، وذلك على إثر مشاركته الأخيرة في بطولة كأس العالم للأندية.

وكانت جماهير الهلال، انتقدت محمد كنو وماثيوس بيريرا بسبب تصرفهما المتهور في مباراة الأهلي المصري وحصول كل منهما على بطاقة حمراء مجانية طبقًا لوصف الهلاليين، ساهمت بشكل كبير في فوز الأهلي المصري العريض برباعية.

وطالب جمهور الهلال بمعاقبة الثنائي من قبل إدارة فهد بن نافل، لعدم تقدير أي منهما لأهمية المباراة ونيل المركز الثالث في مونديال الأندية.

بيريرا يغيب عن مباراتي الشباب والنصر

وكان كنو طُرد بعد ضربه للمدافع المصري ياسر إبراهيم لاعب الأهلي بدون كرة ليغيب عن مواجهة الشباب فقط، بينما طُرد ماثيوس بيريرا بعد تدخله القوي على قدم اللاعب عمرو السولية لاعب الأهلي، ليغيب عن مباراة الشباب دوريًا والنصر في كأس الملك.