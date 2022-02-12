أصدر مدير عام قناة الإخبارية، فارس بن حزام، قرارًا بتعيين الزميل مبارك بن بنيان العاتي مديرًا لإذاعة الإخبارية، وتعيين الزميل أحمد بن يحيى الدراري رئيسًا لتحرير إذاعة الإخبارية.

على أن يُعمل بهذا القرار اعتبارًا من تاريخ 6/ 7/ 1443، وتمنى ابن حزام للجميع التوفيق في مهام عملهما الجديدة.

تدشين إذاعة الإخبارية يوم غد:

وأعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون عن تدشين إذاعة الإخبارية، وبالتزامن مع اليوم العالمي للإذاعة يوم غد الأحد الموافق 13 فبراير، وتعد إذاعة الإخبارية هي الأولى من نوعها في المملكة، وستكون إذاعة الإخبارية الفرع الإذاعي من قناة الإخبارية في خطوة تستهدف من خلالها الهيئة استكمال مسيرتها في التركيز على المحتوى المحلي والاتجاه نحو التخصص.

توزيع الخطاب الإعلامي:

بدوره بين الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون محمد بن فهد الحارثي أن هذه الخطوة تأتي في إطار إستراتيجية الهيئة نحو توزيع الخطاب الإعلامي عبر كافة المنصات والتحول نحو الإعلام المتخصص لتلبية رغبات شرائح المجتمع.

وكشف الحارثي أن الاهتمام بإطلاق الإذاعة يأتي متواكبًا مع التغيرات المتسارعة التي تشهدها المملكة على كافة الأصعدة، مما يجعل هناك ضرورة ملحة لإشباع نهم الباحثين عن المعلومات الجديدة سياسيًّا ورياضيًّا واقتصاديًّا.

البث المبدئي في ثلاث مناطق:

وسيكون البث المبدئي لإذاعة الإخبارية في ثلاث مناطق من خلال موجة الـ fm وهي الرياض عبر التردد 93.00 وجدة من خلال التردد 107.7 والدمام 99.00.

إلى ذلك أعلنت قناة الإخبارية عن تقديم إذاعة الإخبارية في انطلاقتها لفترات إخبارية متنوعة تشتمل على نشرات ومواجيز إخبارية محدثة، بالإضافة إلى قصص إخبارية تغطي كافة القضايا التي تهم المجتمع، بالإضافة إلى أبرز الأحداث الدولية العاجلة.