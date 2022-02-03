دشن محافظ القنفذة محمد القباع، مهرجان وادي حلي بنسخته الرابعة، والذي يقام على أرض الحديقة العامة بحلي، بتنظيم أحد المؤسسات التي حصلت على عقد تأجير استثماري من بلدية حلي لإقامة المهرجان، بالإشراف والشراكة مع بلدية حلي، وسط حضور كبير من الزوار ومدراء الإدارات الحكومية وشيوخ القبائل.

فعاليات مهرجان حلي:

وأوضح رئيس بلدية حلي المهندس سليمان الذيبي أن المهرجان هذا العام به تنوع في برامج المهرجان لتشمل مسرح الطفل، وركن الشارع الثفافي، والقرية التراثية، ومنطقة المطاعم، والأسر المنتجة والأكشاك، كما تشمل الفعاليات منافسة في سباق الخيول.

مضمار سباق:

وهيأت البلدية مضمار السباق حسب المواصفات المعتمدة بطول ١٦٠٠متر، بالإضافة إلى بطولة في لعبة البلوت والتي يحصل الفائزون بها على جوائز مالية، ويشمل كذلك بطولة تحدي سيارات الدفع الرباعي “التطعيس”، وتحدي مشي المسافات الطويلة “الهايكنج”.

وتستمر فعاليات المهرجان لمدة شهرين.