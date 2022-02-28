روّج الفنان المصري محمد حماقي لحفله الغنائي في المملكة، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنسنقرام.

محمد حماقي في جدة

ونشر حماقي، صورة لبوستر الحفل الرسمي، وعلق عليه قائلًا: “جمهور السعودية الغالي.. ميعادنا في مهرجان JTTX الموسيقي يوم ١٠ مارس في جدة سوبر دوم.. تقدروا تحجزوا تذاكركم ابتداءً من ١ مارس”.

حفل الكويت

ويُحيي حماقي حفل غنائي ضخم في الكويت اليوم الاثنين، ضمن فعاليات مهرجان الكويت مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية حيث يرفع الحفل شعار الحضور “للمطعمين فقط”.

وكشف حماقي عن بوستر الحفل على حسابه يإنستقرام وعلق عليه بـ “أهل الكويت متحمس جدًا إني أشوفكم ونغني مع بعض يوم 28 فبراير في مهرجان الكويت الأول “.

عجبي أحدث الأغاني

يذكر أن محمد حماقى طرح منذ أيام أحدث أغانيه بعنوان “عجبي” التي تجمعه بالموزع الموسيقي توما، والأغنية من رباعيات الشاعر صلاح جاهين، ألحان حماقي وتوما، توزيع: توما، وتقول كلماتها: “مع إن كل الخلق من أصل طين وكلهم بينزلوا مغمضين بعد الدقايق والشهور والسنين تلاقي ناس أشرار وناس طيبين عجبي عليك.. عجبي عليك يا زمن يا أبو البدع.. يا مبكّي عيني دما إزاي أنا اختار لروحي طريق وأنا اللي داخل في الحياة مرغما سنين وفايتة عليا فوج بعد فوج واحدة خدتني ابن والتانية زوج والتالتة أب خدتني والرابعة إيه إيه يعمل اللي بيحدفه موج لموج عجبي عليك.. عجبي عليك يا زمن يا أبو البدع.. يا مبكّي عيني دما إزاي أنا اختار لروحي طريق وأنا اللي داخل في الحياة مرغما”.