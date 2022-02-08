أعرب نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، محمد كنو عن تمنياته بتحقيق الزعيم لمركز مميز في بطولة كأس العالم للأندية 2021 بالإمارات.

محمد كنو يتحدث عن مواجهة تشيلسي

وتحدث محمد كنو عن المواجهة المرتقبة قائلًا: “تشيلسي فريق عالمي، وأي فريق يتمنى مواجهته، وطموحنا تحقيق مركز مميز يليق بنادي الهلال”.

وتابع محمد كنو خلال تصريحاته في المؤتمر الصحافي الخاص بمواجهة الهلال ضد تشيلسي قائلًا: “تألقي بفضل دعاء الوالدين ودعم زملائي، ونأمل في مساندة قوية من جمهورنا العربي خلال مباراة الغد”.

الهلال يواجه تشيلسي غدًا

ويلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضد تشيلسي في نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2021 على ملعب محمد بن زايد في الإمارات، يوم غد الأربعاء عند الساعة السابعة ونصف مساء بتوقيت السعودية.

ويطمح الزعيم في تحقيق مفاجأة، والإطاحة بفريق تشيلسي المرشح الأول لحصد لقب كأس العالم للأندية 2021، إلا أن المستوى المميز الذي قدمه الأزرق في مباراة الجزيرة الإماراتي، والنتيجة العريضة رفعت سقف طموحات الجماهير.