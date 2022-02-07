أكد الهولندي مارسيل كايزر المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الجزيرة الإماراتي على حزنه بعد الخسارة الثقيلة أمام نادي الهلال أمس بسداسية لهدف في ربع نهائي كأس العالم للأندية.

مواجهة قوية ضد مونتيري

وأضاف كايزر قبل مواجهة مونتيري المكسيكي في مباراة تحديد صاحبي المركزين الخامس والسادس: “نعمل على تقديم أفضل مستوى أمام الفريق المكسيكي ونشعر بالحزن للخسارة الثقيلة أمام الهلال”.

وأضاف كايزر: “المباراة ستكون قوية بين الفريقين ومعرفة المدرب المكسيكي خافيير أجيري بفريقي لا تمنحه الأفضلية، لأننا في عالم مفتوح حاليًا”.

الهلال يرد بسداسية

وكان اللاعب عبدالله ديابي افتتح التسجيل لنادي الجزيرة، أمس قبل أن يرد الزعيم بسداسية عبر كل من ” أوديون إيجالو، ماثيوس بيريرا، محمد كنو، سالم الدوسري، موسى ماريجا، أندري كاريلو”.

وسوف تُقام مباراة الجزيرة ضد مونتيري عصر بعد غد الأربعاء في تمام الرابعة والنصف عصرًا بتوقيت المملكة.