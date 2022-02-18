نفذ اليوم مركز التنمية الاجتماعية في أحد المولات الشهيرة بجدة فعالية اليوم العالمي لسرطان الأطفال، وذلك بحضور مساعد المدير العام لفرع الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة الأستاذ محمد جلال ومدير مركز التنمية بجدة الأستاذ جمعان الزهراني ومدير العلاقات والإعلام بمنطقة مكة مشعل القرشي.

معرض وأركان تعريفية

وتأتي الفعالية بالتعاون مع جمعية ساند الخيرية وقد كان هناك معرض وأركان تعريفية لبعض الجهات الخاصة والحكومية التي لها دور فعال في تقديم الخدمات لمرضى سرطان الأطفال وذويهم من جمعيات أهلية ومستشفيات ومراكز إرشاد أسري.

وقد حظيت الفعالية بحضور عدد كبير من المهتمين والناشطين والزوار حيث تفاعلوا بما تضمنته هذه الفعالية من جهود تثقيفية وتوعية بأمراض سرطان الأطفال ولتقديم الدعم المعنوي لعائلات الأطفال المصابين.