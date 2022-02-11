أكد مسلي آل معمر، رئيس نادي النصر، أن القضية مع المغربي عبدالرزاق حمدالله مهاجم الاتحاد منظورة ولا زالت مستمرة.

تعليق مسلي آل معمر:

وتحدث آل معمر بعد فوز الاتحاد على النصر بثلاثية دون رد في دوري المحترفين قائلًا: “حمدالله ماضي وانتهى، وقضيتنا معه لا تزال مستمرة ومنظورة”.

يذكر أن العالمي كان طالب حمدالله بدفع قيمة الشرط الجزائي التي تُقدر بـ 84 مليون ريال بعد فسخ العقد معه في نوفمبر الماضي.

وكان اللاعب المغربي تألق في مباراة الاتحاد والنصر اليوم، حيث صنع هدفًا وتسبب في ركلة جزاء وسجل هدفًا في شباك أصفر العاصمة.

الاتحاد يضم حمدالله كصفقة انتقال حر:

يذكر أن الاتحاد كان تعاقد مع المغربي حمدالله كصفقة انتقال حر في ديسمبر الماضي، بعد فسخ عقده مع النصر.