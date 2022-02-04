تأهل منتخب مصر الأول لكرة القدم إلى نهائي كأس أمم إفريقيا وذلك بعد الفوز على منتخب الكاميرون بركلات الترجيح بنتيجة 3-1 في نصف النهائي.

ملخص مباراة مصر والكاميرون

وكان الشوط الأول من الوقت الأصلي للمباراة، انتهى بالتعادل السلبي، رغم وجود هجمات خطيرة من منتخب الكاميرون.

وفي الشوط الثاني من الوقت الأصلي، أهدر محمد صلاح فرصة حقيقية لتسجيل الهدف الأول بعد انفراده التام بالحارس أونانا.

ولم يحدث أي جديد لينتهي الشوط الثاني من الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، مع لجوء المنتخبين إلى شوطين إضافيين.

ولجأ الفريقان بعد ذلك إلى ركلات الترجيح بعد استمرار التعادل السلبي، حيث سجل لـ منتخب الفراعنة في ركلات الترجيح كل من أحمد سيد زيزو ومهند لاشين ومحمد عبدالمنعم، بينما سجل لـ منتخب الكاميرون اللاعب فينسينت أبو بكر.

أبو جبل يصعد بالفراعنة للنهائي

وتصدى محمد أبو جبل حارس الفراعنة لـ ركلتي ترجيح من قبل لاعبي المنتخب الكاميروني.

سيواجه منتخب الفراعنة في النهائي مساء الأحد المقبل، منتخب السنغال في العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، التاسعة مساءً بتوقيت مصر.