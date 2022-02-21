سيدير الحكم الجزائري مصطفى غربال، ديربي الهلال والنصر مساء اليوم في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

ويُعد غربال صاحب الـ36 عامًا واحدًا من أبرز الحكام في القارة الإفريقية، رفقة الحكم الجنوب إفريقي فيكتور جوميز.

أبرز المباريات التي أدارها مصطفى غربال

ومن أبرز المباريات التي أدارها الحكم الجزائري كانت نهائي دوري أبطال إفريقيا نسخة 2020 بين الأهلي والزمالك المصريين، حيث فاز الأهلي وقتها بهدفين لهدف، وأدار أيضًا مباراة الأهلي المصري ضد نهضة بركان المغربي في السوبر الإفريقي نسخة 2021، كما أدار المباراة الافتتاحية لـ كأس أمم إفريقيا 2021 بين منتخبي الكاميرون وبوركينا فاسو، وأدار 3 مباريات في كأس العالم للأندية، كما كان شاهدًا على تعادل الهلال مع نادي الباطن في الموسم الماضي بهدف لكل فريق في الجولة الـ27 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

مسيرة مصطفى غربال

وأدار غربال أولى مبارياته في يونيو 2011، وحصل على شارة التحكيم الدولية في 2014.

وخلال 188 مباراة في مسيرته التحكيمية، أشهر خلالها 726 بطاقة صفراء و16 طردًا للإنذار الثاني، و23 طردًا مباشرًا، و76 ركلة جزاء.