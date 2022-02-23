أتت مشاركة مطارات القابضة التي تتبع لها مطارات المملكة (٢٥ مطاراً) مختلفة في يوم التأسيس، حيث لفتت انتباه المسافر من دخوله إلى بوابة المطار إلى بوابة الطائرة بزي يوم التأسيس الذي يعود إلى ٣٠٠ عام، إضافة إلى اكتساء مباني المطارات باللون الأخضر.

مسابقة يوم التأسيس:

حظيت مسابقة يوم التأسيس هي الأخرى تفاعلاً لافتاً في تويتر، لأجمل الصور في مطارات المملكة وكان الجوائز تهدف لتعزيز السياحة الداخلية حيث شملت رحلة إلى العلا أو كروز أو عمرة.

ولم تقتصر الفعاليات على المسافرين فحسب، بل شمل ذلك أيضًا الموظفين في مكاتبهم حيث ارتدى الموظفين زي يوم التأسيس وكانت الفعالية الداخلية مصحوبة بالأكل الشعبي القديم.

وتأتي هذه الفعاليات تأكيدًا لأهمية المناسبات الوطنية وتعزيزاً للاهتمام بتجربة المسافر وتحسينها والعمل على زيادة الرضا.