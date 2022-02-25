سيدخل الفريق الكروي الأول بنادي النصر، مباراة الهلال الخميس المقبل في الجولة الـ23 لـ بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بوجه مختلف عن مواجهة الاثنين الماضي في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

الهلال كسب النصر في ديربي كأس الملك

وكان الهلال تأهل على حساب النصر إلى نصف نهائي كأس الملك بعد الفوز بنتيجة هدفين لهدف في ملعب ” مرسول بارك” الاثنين الماضي.

المدرب الأرجنتيني ميجيل روسو المدير الفني للفريق الكروي الأول بـ أصفر العاصمة، سيطالب لاعبيه بضرورة الفوز على الهلال لسببين، وهما ” الثأر من الإقصاء من كأس الملك على يد نفس الفريق، بجانب منع تقدم الهلال في سلم ترتيب دوري المحترفين”.

كذلك من المتوقع للمدرب ميجيل روسو إجراء بعض التعديلات على تشكيل العالمي الأساسي عند مواجهة الهلال في الديربي الخميس المقبل.

خطة المدرب روسو

وغدًا سيخطط المدرب روسو للدفع بـ الثلاثي حمد آل منصور، خالد الغنام وعلي لاجامي، من أجل المشاركة أساسيًا في موقعة أبها، مع إراحة الثنائي سلطان الغنام وعبد الإله العمري.

ويتواجد النصر، في المرتبة الثانية في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بـ41 نقطة من 21 مباراة، فيما لدى الهلال، 34 نقطة من 18 مواجهة في المركز الرابع.