ضبطت الهيئة العامة للغذاء والدواء معملًا في مدينة الرياض لقيامه بخلط وتعبئة العطور والزيوت العطرية دون تحقيق اشتراطات أسس التصنيع الجيد، وذلك ضمن جهودها في الرصد والتقصي عن مصادر منتجات تجميلية تسوّق بادعاءات طبية.

وأوضحت “الهيئة” أن مفتشيها ضبطوا مخالفات عدة في المعمل شملت تصنيع منتجات تجميلية غير مدرجة، ومستحضرات عشبية غير مسجلة، واستخدام مواد خام مجهولة المصدر والبيانات، ووجود منشورات تعريفية تحمل ادعاءات طبية.

وأشارت “الغذاء والدواء” إلى أنها علقت خط الإنتاج في المعمل، وحجزت (7.949 كيلو) من المواد الخام مجهولة المصدر في منطقة الإنتاج، إضافًة إلى حجز (50) نشرة تعريفية، كما تستكمل إجراءات تطبيق العقوبة بحق المنشأة المخالفة.

حملات رقابية وجولات تفتيشية

وتنفّذ “الهيئة” حملات رقابية وجولات تفتيشية دورية على المنشآت الخاضعة لإشرافها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، بهدف التحقق من التزامها بمتطلبات اللوائح الفنية والمواصفات الغذائية المعتمدة، كما تتخذ الإجراءات النظامية بحق المنشآت المخالفة، وذلك حرصًا منها على سلامة أغذية المواطنين والمقيمين وأدويتهم وأجهزتهم الطبية.

ويمكن الإبلاغ عن مخالفات المنشآت الخاضعة لإشراف “الهيئة” عن طريق الاتصال على الرقم الموحّد (19999)، أو من خلال تطبيق “طمني” التابع لها المتاح على نظامي التشغيل “IOS” و “أندرويد”.