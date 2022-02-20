فتح معهد مسك للفنون – أحد الجهات التابعة لمؤسسة محمد بن سلمان “مسك”- باب التقديم لـ “منحة مسك للفنون” في نسختها الثالثة، التي تهدف إلى تقديم الدعم المادي والفني للفنانين والمصممين الصاعدين والمحترفين، وتمكينهم من إطلاق العنان لتعبيراتهم الفنية ورؤاهم الإبداعية وتحقيقها لتعزيز الإنتاج الفني وإثراء ساحة الفنون.

المبدعين من الوطن العربي

وتستهدف المنحة المبدعين من الوطن العربي، من ممارسي الفنون البصرية والرقمية، والنحت، والتصوير الفوتوغرافي، والفن متعدد التخصصات؛ وتُوفر لهم فرصة للارتقاء بمستوى الإنتاج الإبداعي والعمل في بيئة فنية مهيئة بجوار نخبة من القيّمين الفنيين والمرشدين المخضرمين.

وتنطلق نسخة هذا العام من المنحة بموضوع “سراب”، في دعوة نحو العودة إلى الماضي والتفكر في الحنين كذاكرة لا وجود لها في حياتنا الواقعية، وخَوْض حوار الحركة والذاكرة، والتعبير عن مكنونات هذا الحوار بإبداعات بصرية تجسدت في أفكارهم وخيالاتهم سرابًا.

وتُغَطّي “منحة مسك للفنون” مبلغًا ماليًّا قيمته مليون ريال سعودي لإنتاج أعمال فنية، ودعمًا وتوجيهًا من أعضاء لجنة المنحة، بالإضافة للدعم الفني، ومعرضٍ لأعمال الفنانين يُقام في شهر ديسمبر من كل عام في “صالة الأمير فيصل بن فهد للفنون “.

ودعا معهد مسك للفنون المبدعين الراغبين في الاستفادة من المنحة إلى التقديم عبر الرابط الآتي: (https://maiadmin.miskartinstitute.org/ArtGrants/Details?q=aWQ9NDg%3D)، مضيفًا أن باب التقديم مفتوح حتى الـ15 من شهر مارس المقبل.