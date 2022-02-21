هنأ جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين ، أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بمناسبة يوم التأسيس.

وأعرب جلالته في برقية بعثها لخادم الحرمين الشريفين، عن تمنياته له – حفظه الله – بموفور الصحة والسعادة والعمر المديد ولشعب المملكة العربية السعودية المزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادته الحكيمة.

وأشاد جلالته بهذه المناسبة بما شهدته المملكة العربية السعودية على مدى عقود من الزمان من إنجازات حضارية وتنموية بارزة شملت مختلف المجالات وعززت مكانة المملكة على المستويين الإقليمي والدولي.

كما أشاد جلالة ملك مملكة البحرين، بعمق العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، وما تشهده من تطور ونمو مستمر على الأصعدة والمستويات كافة، مؤكداً حرص مملكة البحرين الدائم على تعزيز وترسيخ هذه العلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين والارتقاء بها إلى آفاق أرحب وأشمل بما يخدم مصالحهما المشتركة.

كما هنأ صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بمناسبة يوم التأسيس.

وأعرب سموه في برقية بعثها لخادم الحرمين الشريفين، عن تمنياته له – حفظه الله – بموفور الصحة والسعادة والعمر المديد، ولشعب المملكة العربية السعودية المزيد من النماء والتقدم في ظل قيادته الحكيمة.

وأشاد سموه بهذه المناسبة بما حققته المملكة العربية السعودية من منجزات حضارية وتنموية بارزة على الأصعدة كافة على مدى عقود من الزمان ما أسهم في تعزيز مكانة المملكة على المستويين الإقليمي والدولي، منوهًا بعمق العلاقات الأخوية التاريخية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين في مختلف المجالات، ومؤكدًا أهمية مواصلة تطوير هذه العلاقات الثنائية والدفع بها نحو آفاق أرحب بما يدعم ترسيخ مساراتها لتحقيق الأهداف المنشودة.

وهنأ صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بمناسبة يوم التأسيس.