عادت بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم إلى العاصمة المصرية القاهرة عصر اليوم قادمين من الكاميرون بعد نهاية مشاركتهم ببطولة كأس أمم إفريقيا بخسارة اللقب أمام المنتخب السنغالي.

وكان الفريق المصري خسر في ركلات الترجيح بنتيجة 4-2 بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي، حيث شهدت المباراة تألقًا غير طبيعي من الحارس المصري محمد أبو جبل.

منتخب مصر يواجه السنغال مجددًا في مارس

ويستعد الفريق المصري لمواجهة السنغال مجددًا في مباراتي الدور الحاسم والنهائي المؤهل لـ كأس العالم 2022 في قطر، حيث تُقام المباراة الأولى في القاهرة يوم 24 مارس على أن تُقام المواجهة الأخرى في العاصمة السنغالية داكار يوم 29 من الشهر المقبل.

إشادة بالروح القتالية للاعبي مصر

وأشاد الجمهور المصري بمنتخب بلاده واعتبروه بطلًا غير متوج بسبب تحديه كمية الإصابات والغيابات عن صفوفه طوال البطولة، مرورًا بمواجهة 4 منتخبات من العيار الثقيل في البطولة وهم ” كوت ديفوار، المغرب، الكاميرون صاحبة الأرض، ثم السنغال”.