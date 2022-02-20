يطبع موسم الرياض ألوان الترحيب على جوازات ضيوف المملكة وزوّارها، من خلال تضمينه في أختام الدخول إلى المملكة، في منافذ الجوازات التابعة لمطار الملك خالد الدولي بالرياض، حيث يتوسط شعارُ الموسم الختم، حاملًا عبارة “أسفرت وأنورت”، ترحيبًا بالزوار وابتهاجًا بقدومهم إلى أرض المملكة.

مبادرات موسم الرياض

ويأتي ترحيب موسم الرياض بالمسافرين ضمن مبادراته الهادفة إلى إظهار دور المملكة في الترحيب بالقادمين إليها، وتثقيفهم بمفاهيم الترفيه الحديث بمناطق الموسم الـ 14، التي تتنوع فيها الخيارات الترفيهية، والأنشطة المناسبة للعائلات والأفراد والأطفال.

ويُعد مطار الملك خالد الدولي أحد أكبر منافذ الدخول إلى المملكة، بوصفه مطار العاصمة، مما يجعله ضمن أكثر المواقع ترحيبًا بضيوف المملكة والقادمين إلى موسم الرياض في نسخته الثانية، الذي بدأت فعالياته في 20 أكتوبر 2021م.

ترحيب واسع واحتفاء بالزوار

ويرحب موسم الرياض بزوار المملكة بطرق عدة، منها: اللوحات الإعلانية في الطرقات الرئيسة داخل المملكة، والإعلانات الدولية التي سبقت انطلاقه في ميادين عالمية، في الولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا، والكويت، والإمارات العربية المتحدة، فضلًا عن القنوات التلفزيونية، ومنصات البث الإذاعي.

وكان مطار الملك خالد الدولي قد استقبل في تجربة ترفيهية غير مسبوقة، مطلع فبراير الجاري، رحلة دولية قادمة من العاصمة الفرنسية باريس، على متن طائرة مزينة بشعارات موسم الرياض، تحت اسم “للخيال وجهة”، والتي بدأت فيها التجربة الترفيهية من وقت صعود الطائرة حتى مغادرة صالات الوصول، لأخذ ضيوف المملكة في تجربة إبداعية غير مسبوقة.