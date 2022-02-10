سيكون عشاق كرة القدم العربية على موعد مع قمة عربية في كأس العالم للأندية، حيث تُقام مباراة الهلال والأهلي المصري في مباراة تحديد صاحب المركز الثالث بعد غد السبت.

توقيت مباراة الهلال والأهلي:

وتنطلق المباراة في تمام الرابعة عصرًا بتوقيت السعودية، الثالثة عصرًا بتوقيت مصر على ملعب آل نهيان بنادي الوحدة في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

وستنقل قناتا SSC 7 HD وأبو ظبي سبورت إكسترا المباراة، حيث يسعى الهلال إلى تحقيق المركز الثالث والفوز بالميدالية البرونزية للمرة الأولى في تاريخه، بينما يرغب الأهلي بطل إفريقيا في الفوز بالمركز الثالث للمرة الثانية على التوالي والثالثة في تاريخه.

وكان الهلال تأهل لمباراة تحديد المركز الثالث، بعد الخسارة من تشيلسي الإنجليزي بهدف دون رد، بينما خسر الأهلي من فريق بالميراس البرازيلي أول أمس الثلاثاء بهدفين دون مقابل في ربع النهائي.

تفوق سعودي على الأهلي المصري بالمونديال:

وسبق لـ الأهلي المصري أن لعب ضد ناد سعودي في مونديال الأندية، وكان ذلك ضد نادي الاتحاد في الدور الثاني من بطولة كأس العالم للأندية عام 2005، ووقتها خسر الأهلي من الاتحاد بهدف دون رد سجله النجم محمد نور.