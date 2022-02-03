يستعد الفريق الكروي الأول في نادي الهلال لمواجهة نادي الجزيرة الإماراتي في ربع نهائي كأس العالم للأندية مساء الأحد المقبل.

توقيت مباراة الهلال والجزيرة الإماراتي

وتُقام المباراة في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت المملكة، السادسة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات.

وتأهل فريق الجزيرة إلى دور الثمانية من بطولة كأس العالم للأندية وذلك بعد فوزه على فريق بيري بطل تاهيتي في الدور الأول برباعية لهدف في بطولة كأس العالم للأندية.

ملخص مباراة الجزيرة الإماراتي ضد بيري

وكان الشوط الأول، شهد تألقًا كبيرًا من الفريق الإماراتي، حيث أحرز 3 أهداف عبر اللاعبين زايد العامري وأحمد العطاس وميلوش كوزانوفيتش في الدقائق الـ5 والـ2 والـ41.

وفي الشوط الثاني سجل محمد ربيع لاعب الفريق الإماراتي هدفًا بالخطأ في مرماه لفريق بيري بالدقيقة الـ48 من عمر الشوط الثاني.

واختتم اللاعب عبدالله ديابي رابع الأهداف للفريق الإماراتي في الدقيقة الـ63.

وغادر لاعبو الفريق الكروي الأول في الهلال، إلى الإمارات مساء اليوم وذلك استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية التي بدأت من اليوم وتستمر حتى 12 فبراير الجاري.

ونشر الحساب الرسمي لـ زعيم آسيا عبر “تويتر” صورًا لمغادرة اللاعبين مع فهد بن نافل رئيس النادي.

وقبل خوض مونديال الأندية، نجح زعيم آسيا في التعاقد مع البرازيلي ميشيل ديلجادو قادمًا من فلامنجو البرازيلي والنيجيري أوديون إيجالو بجانب ضم سعود عبدالحميد من الاتحاد، عبدالرحمن العبيد من النصر، محمد العويس من الأهلي، عبدالإله المالكي من الاتحاد.