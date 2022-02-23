أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، عن موعد المباراة المرتقبة بين الاتفاق والقادسية في كأس السوبر السعودي لكرة قدم الصالات.

الاتفاق والقادسية يتنافسان على حصد النسخة الأولى من البطولة

ومن المقرر أن تُقام مباراة الاتفاق والقادسية، عند الساعة السابعة مساء يوم السبت المقبل، على صالة مدينة الأمير نايف بن عبدالعزيز في القطيف.

ويخوض فريق القادسية مباراة كأس السوبر السعودي لكرة قدم الصالات باعتباره بطل الدوري والكأس خلال منافسات الموسم الرياضي الماضي، فيما يلعب الاتفاق بصفته وصيف البطولتين.

كأس السوبر لكرة قدم الصالات

وكان مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم قد قرر استحداث مباراة كأس السوبر لكرة قدم الصالات للمرة الأولى هذا الموسم، وذلك بعد مرور 8 أعوام على الانطلاق الرسمي للعبة في اتحاد الكرة.

وفي السياق ذاته، قام حساب الاتحاد السعودي لكرة القدم الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بنشر موعد مباراة الاتفاق والقادسية المرتقبة، وعلق قائلًا: “انطلاق كأس جديدة.. نسخة أولى منتظرة”.