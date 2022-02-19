يترقب عشاق كرة القدم الإنجليزية، مساء السبت، مباراة مان سيتي ضد توتنهام التي تنطلق في الجولة الـ26 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

توقيت مباراة مان سيتي ضد توتنهام:

وستقام المباراة في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت المملكة على ملعب الاتحاد معقل فريق مانشستر سيتي.

وقبل المباراة، يتواجد فريق مانشستر سيتي في الصدارة برصيد 63 نقطة، بينما يتواجد نادي توتنهام في المركز الثامن برصيد 36 نقطة.

ويأمل مانشستر سيتي في تحقيق الفوز والانفراد بصدارة الدوري الإنجليزي عبر الوصول إلى النقطة رقم 66، بينما يريد توتنهام الفوز بعد أن خسر آخر 3 مباريات في الدوري الإنجليزي.

موعد بقية مباريات السبت:

وسوف تبدأ مباريات الجولة الـ26 من الدوري الإنجليزي السبت بلقاء بين ويست هام يونايتد ونيوكاسل يونايتد في الثالثة والنصف عصرًا، آرسنال ضد برينتفورد في السادسة مساءً، أستون فيلا ضد واتفورد في السادسة مساءً، نوريتش سيتي ضد ليفربول في السادسة مساءً، ساوثهامبتون ضد إيفرتون في السادسة مساءً، كريستال بالاس ضد تشيلسي في السادسة مساءً، برايتون ضد بيرنلي في السادسة مساءً.