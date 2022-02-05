يترقب عشاق كرة القدم الإفريقية مساء الغد، مباراة مصر والسنغال في نهائي كأس أمم إفريقيا 2021 المقامة حاليًّا في الأراضي الكاميرونية.

توقيت مباراة مصر والسنغال:

وستنطلق المباراة في تمام العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، التاسعة مساءً بتوقيت مصر على ملعب “باول بيا” ستاديوم في العاصمة الكاميرونية ياوندي.

وكان المنتخب المصري تأهل لنهائي كأس الأمم الإفريقية، بعد فوزه بركلات الترجيح أول أمس الخميس على منتخب الكاميرون، بينما تأهل منتخب السنغال للنهائي بعد الفوز على منتخب بوركينا فاسو بثلاثية لهدف.

مواجهة خاصة بين محمد صلاح وساديو ماني:

وستكون المباراة بمثابة مواجهة خاصة بين المصري محمد صلاح وزميله في ليفربول الإنجليزي، السنغالي ساديو ماني حيث يطمح كل منهما في الفوز بأول لقب له في بطولة كأس أمم إفريقيا.

المنتخب المصري سبق له الفوز باللقب في سبع مناسبات كان آخرها في عام 2010 على حساب منتخب غانا في أنجولا، بينما لم يسبق للمنتخب السنغالي التتويج بأي لقب من قبل في أمم إفريقيا، حيث وصل للمباراة النهائية مرتين عامي 2002 و2019، وخسر المباراة النهائية في المرتين أمام منتخبي الكاميرون والجزائر على الترتيب.

يسعى محمد صلاح لقيادة الفراعنة في مباراة مصر والسنغال للفوز بلقب كأس أمم إفريقيا، ليعزز من فرصه بالفوز بالكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم من مجلة فرانس فوتبول عن عام 2022.

مصر تواجه السنغال 3 مرات بالفترة المقبلة:

جدير بالذكر أن مباراة مصر والسنغال سوف تتكرر مرتين في مارس المقبل بعد نهائي الأمم الإفريقية، حيث يلتقي المنتخبان يومي 24 و29 مارس في الدور النهائي من تصفيات إفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر.