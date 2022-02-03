أعلنت اللجنة المنظمة العليا لمنافسات مونديال الأندية 2021، بالاتفاق مع الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”، تحديثاً جديداً بشأن الإجراءات الاحترازية لدخول مباريات البطولة.

تحديث الإجراءات الاحترازية في المباريات

وتضمنت الإجراءات الجديدة، اشتراط الجماهير المرور عبر التطبيق الأخضر للحصن، وإثبات الحصول على لقاح مضاد ومعتمد ضد فيروس كورونا، مع تقديم مسحة طبية إزاء عدوى فيروس كورونا صالحة لمدة 96 ساعة بدلاً من 48 ساعة.

وفرض البروتوكول الجديد على الأطفال دون سن 12 عاماً، تقديم فحص ومسحة طبية إزاء الفيروس، حيث تولي اللجنة المنظمة أولوية خاصة بإجراءات السلامة، حرصاً على توفير أفضل تجربة ممكنة لجميع الأطراف المعنية بالبطولة.

وتلتزم بطولة مونديال الأندية بإجراءات صارمة للوقاية من فيروس كورونا؛ بهدف ضمان توفير بيئة آمنة خلال المنافسات وحماية صحة وسلامة الجميع.

ووجهت اللجنة المنظمة المشجعين بالوصول إلى المكان مبكراً، قبل انطلاق صافرة بداية المباراة لإتاحة الوقت الكافي لاستكمال عمليات التفتيش الأمني واتخاذ تدابير الصحة والسلامة الضرورية عند مداخل الملعب، مع التزام الجميع بارتداء الكمامات والالتزام بالتباعد الاجتماعي في جميع الأوقات.

مونديال الأندية في الإمارات

وينطلق مونديال الأندية في الإمارات بداية من اليوم وحتى 12 فبراير الجاري بمشاركة 7 فرق، وهم؛ الجزيرة، الهلال، الأهلي المصري، تشيلسي الإنجليزي، مونتيري المكسيكي، بالميراس البرازيلي وبيراي التاهيتي.

ويلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجزيرة ضد بيراي التاهيتي في المباراة الافتتاحية بمنافسات بطولة مونديال الأندية على ملعب محمد بن زايد عند الساعة السابعة ونصف بتوقيت السعودية.