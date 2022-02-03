توج نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، نادر الشراري بجائزة ليث الشهر بعد تألقه اللافت في يناير.

نادر الشراري يحصد جائزة الأفضل

وفاز نادر الشراري بجائزة ليث الشهر، بعد ترشيحه من قبل الجماهير الشبابية والجهاز الفني، وقدمت شركة “كارديال” الراعية للجائزة والراعي الرسمي للفريق الأول لكرة القدم، الجائزة للاعب.

ومن جانبه، عبر نادر الشراري عن سعادته بعد فوزه بهذه الجائزة وأرجع الفضل في ذلك إلى زملائه اللاعبين والجهازين الفني والإداري، وقدم شكره وتقديره للجميع، مؤكدًا أنه سيسعى لمواصلة تألقه وتحقيق تطلعات الجماهير الشبابية.

ولعب نادر الشراري 180 دقيقة مع الفريق الأول لكرة القدم خلال شهر يناير، وقام بـ77 تمريرة ناجحة، 14 تمريرة طويلة، و16 التحامًا ناجحًا، وذلك وفقًا لحساب نادي الشباب الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.

الشباب في دوري محمد بن سلمان

على الجانب الآخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب لمواجهة نظيره الحزم، مساء يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ19 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتراجع الليوث إلى المركز الثالث في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 34 نقطة، بعد تعادله إيجابيًّا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح في الجولة الـ18.