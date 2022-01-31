أشاد رئيس مجلس إدارة نادي الشباب، خالد البلطان، بنجم الفريق الأول لكرة القدم، الأرجنتيني إيفر بانيغا، مؤكدًا أنه يرغب في الاعتزال بقميص الليوث.

بانيغا يرغب في الاعتزال بالشباب:

ولفت خالد البلطان إلى أن عقد بانيغا يتبقى فيه موسم ونصف موسم، إلا أنه اتفق مع النجم الأرجنتيني على تمديد تعاقده لموسم إضافي، موضحًا أنه قد يتم التوقيع الرسمي خلال الأسبوع المقبل.

وتابع: “لا أنكر أني أستشير بانيغا، حتى في قرار رحيل أوديون إيغالو، وأستشيره في بعض الأمور التي تخص الفريق الأول لثقتي الكبيرة فيه، وهو لديه رغبة في الاعتزال مع الشباب، وسينضم إلى الجهاز الفني بعد ذلك”.

ويُعد بانيغا من أبرز لاعبي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وليس نادي الشباب فقط، حيث يُقدم مستوى مميزًا، ويتصدر قائمتي الأكثر تمريرًا والأكثر صناعة للأهداف، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الشباب في دوري محمد بن سلمان:

على الجانب الآخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب لمواجهة نظيره الحزم، مساء يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ19 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتراجع الليوث إلى المركز الثالث في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 34 نقطة، بعد تعادله إيجابيًّا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح في الجولة الـ18.