ونشرت الزعبي مقطع فيديو عبر حساباتها بمواقع التواصل ذكرت فيه حقيقة مقطع الفيديو الذي قيل بأنه أظهرها بشكل جريء وخادش للحياء برفقة مجموعة من أصدقائها خلال تواجدهم في أحد المناطق الحيوية في العاصمة الأردنية عمان.

وقالت ناديا: “في ذلك اليوم، كنت بصدد تصوير برنامجي الجديد، وعند الانتهاء فوجئت بعدد هائل من المكالمات على هاتفي الشخصي، اتصلت بآخر اتصال وصلني وكان من صديقتي التي أخبرتني: ما قصة مقطع الفيديو المسيء لكِ، لأخبرها بأن لا علم لي بذلك”.

وأضافت: “في ذلك اليوم، كان يجب أن أقرر إما أن أستسلم أو أن أقف بوجه كل من أساء لي، وتذكرت حينها جميع الفتيات الأردنيات اللاتي يقعن ضحية شخصيات تتعمد ابتزازهن بطريقة سيئة، لذا قررت إطلاق حملة بوجه هذه الفئة من المجتمع والتي تتعمد تشويه سمعة الفتيات العفيفات الطاهرات”.

وتابعت الإعلامية الأردنية: “الحملة ستحمل عنوان (مش رح تكسرني)، وانطلاقًا من دوري كسيدة أردنية وعنصر فعال في المجتمع أطالب من جميع الجهات المسؤولة والمختصة وهيئات حقوقية وجمعيات حقوق المرأة أن تتبنى هذه المبادرة وتفتح أبوابها لكل امرأة أردنية تتعرض لتشويه سمعة والتجريح بشرفها لتعرف بأنها ليست وحيدة وأن هذا البلد يحكمه القانون العادل وهناك شرفاء يعتبرون كل أردنية هي شقيقته وسيدافعون”، واختتمت: “أنا لست ضعيفة أنا أردنية نشمية ومش رح تكسرني”.