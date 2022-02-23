يُقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد مستوى مميزًا على الصعيد الهجومي في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم.

نادي الاتحاد الأقوى هجوميًا

ويتصدر نادي الاتحاد قائمة الأكثر تسجيلًا للأهداف برصيد 42 نقطة بعد مرور 21 جولة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، علمًا بأنه يمتلك مباراة مؤجلة ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال.

ويحتل الفريق الأول بنادي النصر المركز الثاني برصيد 39 هدفًا، وبفارق هدف واحد عن الشباب صاحب المركز الثالث، ثم التعاون برصيد 34 هدفًا، بالتساوي مع الهلال، إلا أنه يمتلك 3 مباريات مؤجلة.

ترتيب دوري محمد بن سلمان

على الجانب الآخر، جاء جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين قبل الجولة الـ22، كالتالي؛ نادي الاتحاد في الصدارة برصيد 48 نقطة، وبفارق 7 نقاط عن الشباب، ثم النصر بـ40 نقطة، يليه الهلال بـ34 نقطة.

ويحتل ضمك المركز الخامس برصيد 33 نقطة، ثم أبها بـ28 نقطة، وبفارق نقطة عن الفيحاء، وحل الرائد ثامنًا بـ26 نقطة، يليه النادي الأهلي برصيد 25 نقطة، بالتساوي مع الطائي، ثم الفتح بـ24 نقطة.

ويقع التعاون في المركز الـ12 برصيد 22 نقطة، وبفارق نقطة عن الفيصلي، ثم الاتفاق بـ20 نقطة، يليه الباطن بـ19 نقطة، ويتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بـ14 نقطة.