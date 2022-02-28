نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب في تحقيق رقم مميز بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد فوزه على الفيحاء.

الشباب يتجاوز الفيحاء

ولعب الفيحاء ضد الشباب بالأمس في ختام منافسات الجولة الـ22 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وانتهت المباراة بفوز الليوث بهدفين مقابل هدف، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ورفع نادي الشباب رصيده إلى 43 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما تجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء عند 27 نقطة في المركز الثامن.

نادي الشباب لم يتلق أي خسارة على ملعبه

وأصبح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب الوحيد الذي لم يتلق أي خسارة على ملعبه في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث إنه خسر خارج أرضه 3 مرات أمام أبها، الفتح والهلال.

وصمد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء على ملعبه في 9 مواجهات هذا الموسم، نجح خلالها في تحقيق الفوز 5 مرات، وتعادل في 4 مباريات، ولم تهتز شباكه سوى مرة واحدة ضد النصر، قبل أن يلحق الشباب به أول هزيمة

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب عدد انتصاراته إلى 12 فوزًا في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين كثالث أكثر الفرق تحقيقًا للانتصارات بعد الاتحاد المتصدر والنصر صاحب المركز الثاني.