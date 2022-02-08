شهدت الفترة الماضية تألقًا لافتًا من الإيطالي جورجينيو سواء مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي الإنجليزي أو منتخب بلاده، ما يحفزه لمواصلة التألق في بطولة كأس العالم للأندية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي لمواجهة نظيره الهلال في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2021 على ملعب محمد بن زايد في الإمارات، يوم غد الأربعاء عند الساعة السابعة ونصف مساء بتوقيت السعودية.

جورجينيو يسعى لمواصلة التألق

ويمر جورجينيو بمرحلة استثنائية مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي الإنجليزي، وتوج معه بألقاب قارية مؤخرًا، بالإضافة إلى فوزه بلقب كأس الأمم الأوروبية الصيف الماضي مع منتخب إيطاليا.

وأكمل جورجينيو الثلاثية القارية الأوروبية مع تشيلسي الإنجليزي، حيث حصد معه الدوري الأوروبي “يوروبا ليج” موسم 2018/ 2019، دوري أبطال أوروبا موسم 2020/ 2021، وكأس السوبر الأوروبي 2021، ويتبقى له مونديال الأندية.

أبرز إحصائيات النجم الإيطالي

وخاض النجم الإيطالي 30 مباراة مع تشيلسي هذا الموسم، نجح في تسجيل 9 أهداف جميعها من ركلات جزاء، وقدم تمريرة حاسمة، وصنع 10 فرص للتسجيل، وسدد 20 مرة، 11 منها على المرمى.

وقام جورجينيو بـ1880 تمريرة هذا الموسم مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي الإنجليزي، و21 تمريرة مؤثرة، 22 مراوغة ناجحة، و123 التحامًا ناجحًا.