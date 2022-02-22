حرص عدد من نجوم الفن في المملكة والوطن العربي على الاحتفال بـ يوم التأسيس، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، مهنئين شعب المملكة بهذه المناسبة.

مروة محمد بالزي السعودي

وشاركت الفنانة مروة محمد، متابعيها وجمهورها الاحتفال بـ “يوم التأسيس”، من خلال نشر صورة لها على حسابها الرسمي بتويتر وهي ترتدي الزي الخاص بيوم التأسيس وكتبت معلقة: “يوم التأسيس قرار ملكي أعلنه الملك سلمان – حفظه الله – معتمدًا يوم 22 فبراير من كل عام إجازة رسمية في المملكة، بمناسبة ذكرى تأسيس الدولة السعودية.

كونوا سعداء واسعدوا من حولكم فالحياة قصيرة #رساله_اليوم pic.twitter.com/RqbQifIpO4 — مروة محمد #نعود_بحذر (@marwamohammadTV) February 20, 2022

طاهر بخش وشخصية الملك عبدالعزيز

من جانبه شارك الفنان طاهر بخش بفيديو من إنتاج وزارة الداخلية حول فرسان العوجا في ذكرى يوم التأسيس، وكتب معلقًا: “كان لي عظيم الفخر والشرف بمشاركتي مع وزارة الداخلية وتجسيد شخصية المؤسس الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه في يوم التأسيس.. يوم بلدنا”.

كان لي عظيم الفخر والشرف بمشاركتي مع #وزارة_الداخلية وتجسيد شخصية المؤسس الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه في #يوم_التاسيس #يوم_بدينا https://t.co/RZGoUsmMW6 — طاهر بخش (@taherbakhsh_) February 22, 2022

أيتن عامر تهنئ الشعب السعودي

وفي احتفالها بيوم التأسيس حرصت الفنانة المصرية أيتن عامر على تهنئة الشعب السعودي، بنشر صورة للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي برفقة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، وكتبت: “من مصر أم الدنيا إلى شعب السعودية الشقيق أهنئكم بيوم التأسيس، مع أمنياتي بمزيد من الازدهار والاستقرار والتقدم”.

من مصر أم الدنيا الى شعب السعودية الشقيق اهنئكم بيوم التأسيس ، مع امنياتى بمزيد من الازدهار و الاستقرار و التقدم #يوم_التاسيس #ايتن_عامر #مصر #السعودية pic.twitter.com/WWHfhlt5qC — Ayten Amer (@AYTENAMER) February 22, 2022

نادين نجيم ويارا وهايدي موسى يهنئن الشعب السعودي

كما هنأت الفنانة اللبنانية يارا الجمهور السعودي بيوم التأسيس، وكتبت على حسابها في تويتر: “في يوم التأسيس يوم سعيد عليكم أحبابي، وكل عام والمملكة العربية السعودية بألف خير وسلام وازدهار وتطوّر، يوم التأسيس السعودي”.

في #يوم_التاسيس يوم سعيد عليكم أحبابي🤗 وكل عام والمملكة العربية #السعودية بألف خير وسلام وإزدهار وتطوّر😍💚🇸🇦💚 #يوم_التأسيس_السعودي — Yara (@yara_lb) February 22, 2022

وغردت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم عبر حسابها في تويتر: “في يوم التأسيس السعودي، أتقدم إلى أشقائنا في المملكة العربية السعودية بأحرّ التهاني، ودمتم في عز وسلام”.

وشاركت الفنانة هايدي موسى متابعيها بصورة الاحتفال بيوم التأسيس، وعلقت عليها : يوم التأسيس حفظ الله المملكه حكومةً و شعباً وأرضاً.