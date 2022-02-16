تترقب الجماهير منافسات بطولة إكستريم إي والتي تتضمن 5 جولات، وستنطلق من مدينة نيوم، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه الموسم الأول في 2021.

الموسم الثاني من إكستريم إي

وتُعتبر إكستريم إي سلسلة سباقات للطرقات الوعرة لسيارات كهربائية رباعية الدفع، وانطلقت السلسلة ضمن موسمها الأول في 2021 وشملت 5 جولات بدء من السعودية عبر جائزة الصحراء، وتوج فريق روزبرغ باللقب.

وتستخدم كل الفرق سيارة “أوديسي 21” مصنعة من قبل “سبارك ريسينغ” وببطارية من “ويليامز للتكنولوجيا المتقدمة”ـ وتبلغ قوة السيارة 540 حصانًا وتتسارع من 0 إلى 100 في غضون 4.5 ثوان.

سباق من أجل الأرض

وتحمل النسخة الثانية من إكستريم إي عنوان “سباق من أجل الأرض”، لتستمر البطولة في تقديم رسالتها ومعالجة تغير المناخ من خلال الرياضة، والتي تلتقي مع رؤية 2030 ومشروع نيوم لبناء نظام بيئي عالي الأداء.

وتجذب المناظر الصحراوية الخلابة والتحول الثقافي والمجتمعي في نيوم الأنظار خلال منافسات إكستريم إي، ولكن الهدف من هذه البطولة أيضًا تسليط الضوء على أسباب التصحر وفقدان التنوع البيولوجي.

مواعيد السباق

ومن المقرر أن تُقام منافسات البطولة يومي السبت والأحد، حيث يشارك كل فريق في تجربتين زمنيتين في الجولتين التأهيليتين، على أن يُقام السباق الحماسي والدور النصف النهائي والنهائي، يوم الأحد.